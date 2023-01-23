『tomtoc モンスターハンター ライズ ガルク モンハン ボディバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 18時 59分に出品され03月20日 18時 59分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こちらは、モンハンライズのガルクのボディバッグです。

サイズは耳先を含めないバッグ本体のサイズで縦が約19cm、横が約32cm、マチが約5cmです。

前後、内側にも収納スペースがあり、思った以上に収納力のあるボディバッグです！

発送の際にはかわいいアイルーとガルクデザインの箱に入れて発送いたします！



※別の場所にも出品しておりますので、早い者勝ちです！

※お値下げはしておりません。



購入してからずっと保管していたものになります。

自宅はペットもおらず喫煙もしておりませんが、個人宅での保管につき、そこをご了承いただける方のみ購入をお願いいたします。

一切のクレームを受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。



尚、発送は入金確認後、早ければ翌日～になります。

入金が土日祝に確認できた場合には、そこから一番早い週の平日の発送となりますことを何卒ご理解いただけたらと思います。

また、連絡は諸々のトラブル回避のため、ご購入直後からこまめに連絡を取れる方のみに限ります。





【ユニークなデザイン】

このボディバッグは、犬耳のデザインが特徴的で、ファッション性と遊び心を兼ね備えています。



【高品質な素材】

ぬいぐるみのような生地と合成皮革を使用しており、耐久性がありながらも柔らかな触感を提供します。



【便利な機能】

調整可能なストラップにより、体にフィットさせることができ、快適に持ち運ぶことが可能です。



- ブランド: tomtoc

- モデル名: MONSTER HUNTER RISE

- 色: 紫色・白色

- デザイン: 犬耳デザイン

- ストラップ: 調整可能なストラップ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ tomtoc

モンスターハンター

ライズ

ガルク

モンハン

ボディバッグ