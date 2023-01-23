『nigel cabourn lybro【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 31分に出品され03月25日 19時 31分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは約4年前に購入した商品です。



171cmの私で、袖がやや長めでサイズ感も少し大きめかな？という印象です。



色:ネイビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ nigel

cabourn

lybro