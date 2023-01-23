『【本日限定レア】アークテリクス Beta SL Hybrid Jacket【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 23時 36分に出品され03月25日 23時 36分に終了予定です。即決価格は23,970円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フード···フードあり（取外し不可）

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋、冬

カラー···ブラック



アークテリクス ARCTERYX BETA SL HYBRID JACKET



アークテリクスのハイブリッドマウンテンパーカーです。

サイズはSで希少サイズとなっております。





現在廃盤になり、このモデルはゼータSLよりも質がよく価値が上がってます。

市場にもあまり出回っていません。



定価 65,000円

サイズS

購入先：アークテリクス東京銀座店直営店



【デザイン】

小さく折りたためるベータ SL ハイブリッド ジャケットは、考え抜かれて配置した2つのゴアテックス繊維を使うことで、軽量化に成功し、最高のパフォーマンスを引き出します。パックライトと超軽量 N40r ゴアテックス繊維のテクノロジーをボディに使用し、さらにゴアTEC- ニットの裏地技術としなやかなゴアテックス繊維を擦れやすい部分に使い補強しています。ヘルメットとも併用できるストームフードは広い視野を保ちながら全体をカバー。ピットジップで素早く換気が可能です。オールラウンドの山用アパレル。長さは普通丈、ハンドポケット、内ポケットがついています。適度な立体構造。レイヤースペース、ヘルメット対応型フード、ドロップヘム。



既存の素材では最軽量のものを採用し、どんな天候からもしっかり保護、パフォーマンスと収納性にもすぐれていますが、相応の耐久性もあります。



【素材感】

●PacLite 技術採用の N40r GORE-TEX ファブリック

●N42p GORE-TEX fabric with Gore C-KNIT backer technology

●GORE-TEX



【シルエット、サイズ感】

Trim fit（トリムフィット）

アスレチックフィットと特徴が似ていますがより身体に近いフィットタイプです。

控えめな立体裁断で作られておりますので、重ね着をしてもゴワつかないタイプです。



175cm 70k でジャストサイズです

(日本 M, L 相当)



◆実寸サイズ

(S)/着丈73/身幅56/肩幅49/袖丈62

◆素材：ナイロン（ポリテトラフルオロエチレンコーティング）100％

◆カラー：ブラック



付属品なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【本日限定レア】アークテリクス Beta

SL

Hybrid

Jacket