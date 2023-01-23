『Pvot Athleisure Nylon Premium Jacket【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 01時 17分に出品され03月06日 01時 17分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Pvotのナイロンジャケットです

状態は試着のみで、サイズが合わなかった為出品します



よろしくお願いします。





※平置き採寸

若干の誤差はご了承下さい



肩幅···62cm

身幅···70cm

袖丈···66cm

着丈···76cm



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Pvot

Athleisure

Nylon

Premium

Jacket