『SONY デジカメ DSC-WX300 光学ズーム20倍 18.2M pixel【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 15時 46分に出品され03月06日 15時 46分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 5枚目の画像のように、USBポートを隠すカバーがなくなっています。



それ以外には画像の通り細かい傷などありますが、動作は問題ありません。動画撮影中の画像を静止画としても保管できるので、子供の運動会撮影などに使用していました。



ストラップ付き、バッテリー2個付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ソニー