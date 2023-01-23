『JOURNAL STANDARD LESSAGEヴィスオックスクロップドベスト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 18時 59分に出品され03月20日 18時 59分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JOURNAL STANDARD LESSAGE

23S/S

ヴィスオックスクロップドベストです。



１度着用。

クリーニング済み。

定価30,800円。





VERY 6月号掲載



トレンドのクロップド丈で気分を盛り上げてくれるベスト。

シアーインナーやカットソー、シャツ、ニットなどにプラスして幅広くスタイリングが楽しめます。

トラッドな雰囲気でかっこよく着ていただけます。





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透け感：なし

裏地：あり

伸縮性：なし

光沢感：なし

生地の厚さ：普通

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【スタッフ着用コメント】

《スタッフU》

年齢:30代後半/身長:163cm/着用サイズ:FREE

サイズ感：少し短めの着丈

素材感：さらっとした肌触りの素材

着心地：短すぎない着丈で程よくトレンドを取り入れることができます。カチッとしすぎず、とても軽くて羽織りやすく

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サイズ

FREE



カラー···ブラック



丈···ショート/ミドル







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gypsohila cygne 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジャーナルスタンダードレサージュ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ JOURNAL

STANDARD

LESSAGEヴィスオックスクロップドベスト