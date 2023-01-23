『ロエベ アマソナ36 アナグラム 南京錠 クロシェット スエード ピンクベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 35分に出品され03月20日 01時 35分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

LOEWE ロエベ

ハンドバッグ ボストンバッグ

トートバッグ アマソナ

アナグラム 南京錠 クロシェット

鍵 ロゴ金具 ロゴ型押し カデナ

本革 レザー スエード スウェード

ピンクベージュ シルバー



○サイズ

幅…約36cm

高さ…約22cm

マチ …約15cm

ハンドル高さ…約12cm



⚠素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

ハンドルにわずかにペタ付き感、スエード特有の薄汚れ、レザーに擦れ小傷などがありますが、美観を損ねる大きなダメージはみられず快適にご使用いただけます。



・お客様により良い商品を提供するため補色保湿コーティング・簡易クリーニング済みです。

・あくまで中古品ですので、小さな傷など見落としがある場合もございます、予めご了承下さい。完璧な商品をお求めの方、また繊細な方は購入をお控え下さい。



○カラー

ピンクベージュ シルバー



○素材

本革 レザー スエード



○購入元

大手ブランドリユース店

鑑定済商品です



○配送

プチプチで包み、発送用の袋または段ボールに梱包し1〜2日程度で発送致します。

あんしん鑑定を利用されない場合らくらくメルカリ便↔︎ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。



※ご購入前にプロフィールの確認をお願い致します。



※予告無くページを削除することがありますので、予めご了承ください。



商品管理番号

11130308042600031650 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ロエベ アマソナ36

アナグラム 南京錠 クロシェット スエード ピンクベージュ