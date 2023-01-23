『BURBERRY ウールハンドバッグ ノバチェック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 38分に出品され04月01日 06時 38分に終了予定です。即決価格は11,310円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ３枚目の写真のように底が折れてます。

使用には問題ないと思います。



USED品になりますので、説明しきれない部分や、人により感じ方等の違いがございますので、USED品にご理解のある方のみご購入をお願い致します。



必ずプロフィールや出品内容をよくご確認下さい。ご購入＝プロフィール欄・商品説明をご承諾と判断させて頂きます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バーバリー

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