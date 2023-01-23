『ナイキ エアジョーダン4 レトロ コロンビア【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 06時 36分に出品され03月12日 06時 36分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|30cm
|ブランド:
|エアジョーダン
adidas Consortium ULTRA BOOST MID by3056
¥ 12870
NIKE SBクロン2 スケートボードシューズ サイズ27.5cm
¥ 9750
【希少】HTC×サンダルマン スタッズサンダル ブラック
¥ 10400
★美品★ Timberland 6インチ プレミアムブーツ 6119B カーキ
¥ 8034
ワコマリアxVANS レオパード authentic US10 white
¥ 10140
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¥ 11900
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¥ 18950
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¥ 10925
TEVA テバ ボルミオ リップストップ ブーツ 27センチ
¥ 7799
M991NV newbalance ニューバランス US9 27cm ネイビー
¥ 12500
美品 ニューバランス NEW BALANCE BB550GD1 グレー 27.5
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REDWING / 9015 beckman boots moc toe
¥ 12700
美品 ティンバーランド ヘリテージ 6インチ
¥ 11750
NIKE DUNK LOW CERAMIC TDセット
¥ 13500
Dr.Martens 1460 8 ホール ドクターマーチン ブーツ オリジナル
¥ 8970
【美品】シルバノマッツァ モンキーブーツ 25.5相当 本革 レザー ブラック
¥ 10608
Travisscott×nikeAirJordan1High値下げ可能早い者勝ち
¥ 10205
NIKE ジョーダン1 ナイキ air jordan1 ホワイトセメント
¥ 10075
落札価格10335円
334 入札履歴
終了
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