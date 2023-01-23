『ナイキ エアジョーダン4 レトロ コロンビア【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 06時 36分に出品され03月12日 06時 36分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品



30cm



箱なし



商品コード:314254-107



発売当時のシルエットや素材感を忠実に再現したリマスター版となり、これまでのエアジョーダンシリーズよりも質の高い一足となっているようだ。ホワイトの上質なタンブルレザーでアッパーを包み込み、そこに落ち着きのあるミッドナイトネイビーをアクセントに使用。またオリジナルでは"コロンビア ブルー"だったが、今回は"レジェンドブルー"に名称が変わり、その爽やかなカラーでジャンプマンが彩られている。



商品の状態は写真の通りですが、中古になりますので予めご了承下さい。



#AJ14#JORDAN #AIRJORDAN #ジョーダン #エアジョーダン #NIKE #ナイキ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 30cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

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エアジョーダン4

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コロンビア