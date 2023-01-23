『【未開封バルク】AMD Ryzen 7 5700X3D【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 23時 05分に出品され04月15日 23時 05分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>CPU
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|エーエムディー
i5 7500 5個セット
¥ 12220
Ryzen5 5600x 中古
¥ 7799
【MSI×AMDコラボ企画第2弾】Ryzen5 PRO 4650G
¥ 20400
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¥ 10530
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¥ 11050
AMD Ryzen 5 5600X CPU
¥ 10920
Ryzen7 5700g
¥ 13000
AMD Ryzen 7 5700X CPU
¥ 12350
Intel i7 9700 クーラー マザボセット
¥ 13000
【送料込・匿名配送】CPU core i7 8700
¥ 7714
AMD Ryzen 5 5600
¥ 7176
ryzen7 3700x
¥ 9360
Intel Core i5-14600KF CPU
¥ 13500
週末特価 AMD Ryzen 9 5900X
¥ 18860
【新品未開封】Intel Core i7-12700 12th Gen CPU
¥ 20400
Intel core i5 7400 6枚セット
¥ 12350
大樹様用 未開封新品 Ryzen 5800X
¥ 12000
新品/国内正規品]AMD Ryzen 7 9800X3D CPU
¥ 48300
落札価格12500円
708 入札履歴
終了
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