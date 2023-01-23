『【未開封バルク】AMD Ryzen 7 5700X3D【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 23時 05分に出品され04月15日 23時 05分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AMD Ryzen 7 5700X3D



クーラーや説明書、箱は付属いたしません。

CPU本体のみとなります。

予めご了承ください。



ネコポスでお送りいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>CPU 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エーエムディー