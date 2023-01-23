『新品未使用 Air Pods 4（ANC） MXP93J/A【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 51分に出品され03月11日 21時 51分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple

アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4

Air Pods 4（ANC）

MXP93J/A



2024年9月に景品として購入したものですが、不要になりましたので出品します。

すり替え防止のため、返品は受け付けられません。お間違えのないよう、ご確認をお願いします。



画像の茶色い箱に直接伝票を貼り付けて発送します。



モデル名...AirPods



世代/種類...(第4世代) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル