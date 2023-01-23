『よしこ様専用 新品アップル純正イヤホン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 16時 04分に出品され05月08日 16時 04分に終了予定です。即決価格は171,720円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アップル純正イヤホン（ライトニング） 318個

iPhoneに付属している正規品です。

ケーブルに正規品の印字がございます。



全て未使用の保管品です。

保管品につき、パッケージに凹みなどある場合があります。

動作確認は行っていません。





公平なお取引をする為、お値引は検討しておりません。ご了承ください。

初期不良がございましたら取引完了前にご相談ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル