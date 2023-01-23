『Apple Magic Keyboard with Touch ID【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 22時 15分に出品され03月24日 22時 15分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【製品概要】

AppleのMagic Keyboard with Touch IDは、洗練されたデザインと高い機能性を兼ね備えたキーボードです。Touch ID機能により、指紋認証でのログインが可能で、セキュリティ面でも優れています。



【特長】

このキーボードは、快適なタイピング体験を提供するために設計されており、静音性の高いキーを採用しています。また、Bluetooth接続により、ワイヤレスでの使用が可能です。さらに、Magic Mouseも付属しており、トラックパッドのような操作感を実現しています。



【互換性】

この製品は、Appleの各種デバイスと互換性があり、特にMacユーザーにとっては必須のアイテムです。



- 製品名: Magic Keyboard with Touch ID

- 色: ホワイト

- 付属品: Magic Mouse

- キーボードレイアウト: 日本語

- ブランド: Apple



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし