『CELINE PARADE 香水 セリーヌ パラード【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 09時 06分に出品され03月30日 09時 06分に終了予定です。即決価格は14,080円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 9割以上残っています。二ヶ月ほど前にセリーヌ公式オンラインショップで購入しました。

【ブランドの魅力】

CELINEは、パリを拠点とする高級ファッションブランドで、洗練されたデザインと高品質な製品で知られています。この香水もその一環として、特別な香りを提供します。



【香りの特徴】

PARADEは、ユニセックスの香水であり、男女問わず楽しむことができる香りです。特別なシーンや日常使いに最適です。



【デザイン】

シンプルでありながらエレガントなボトルデザインが特徴で、インテリアとしても映えるアイテムです。



- ブランド: CELINE

- 商品名: PARADE

- タイプ: 香水

- 性別: ユニセックス



ご覧いただきありがとうございます。



総容量···50〜99ml



容器の形状···スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: セリーヌ