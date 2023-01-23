『C421 メゾンマルジェラ メンズ ニット ネイビー Mサイズ 美品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 07時 52分に出品され05月02日 07時 52分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆管理番号 C421

◆全国配送料無料

◆品名•ブランド

MAISON MARGIEGIELA｜メゾンマルジェラ

◆サイズ Mサイズ

◆カラー ネイビー

◆状態 未使用に近い



◆着丈 / 67

◆身幅 / 57

◆肩幅 / 55

◆袖丈 / 58





◆商品紹介

＼ 美品！ ／

本場イタリア製のメゾンマルジェラのニットです。



新しいケーブルニットにあえてほつれなどのデストロイ加工を施したメゾンマルジェラらしい一着になっています！





【購入場所】

一般社団法人 日本流通自主管理協（AACD）加盟店 市場正規店



当店の出品物は全て鑑定済みの商品です。

安心してご購入くださいませ。



わからない事がありましたら質問よりご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ C421

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ネイビー

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