『KATSUYUKIKODAMA 本革 レザーバックパック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 05時 53分に出品され03月28日 05時 53分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|カツユキコダマ
グレゴリー/ナノ・ユニバース イージーデイ ブラック
¥ 10400
Aer リュック
¥ 10842
Foglia フォーリア グリーン 革 ビジネスバッグ
¥ 13000
【美品】PORTER ポーター ラムレザー 2層 セカンドバッグ
¥ 7800
WEXLEY ACTIVE PACK 中古 美品 ウェクスレイ アクティブ
¥ 10400
コーチトートバック
¥ 10530
Y2LEATHER
¥ 10500
美品 21ss supreme シュプリーム 大容量 リュック バッグパック
¥ 13000
美品アイアンブルー⭐︎PORTER TANKER ショルダーバック
¥ 11570
試着のみ！ポーター 新タンカー ヘルメットバック アイアンブルー
¥ 21450
プラダ ボディバッグ ウエストバック カーキ 三角ロゴ トライアングル メンズ
¥ 9750
米軍実物 ヘルメットバッグ Deadstock #04
¥ 10764
ヘルズエンジェス ヘルズエンジェルズ アメカジ バイカー ハーレーダビッドソン
¥ 8580
アークテリクス BEAMS ビームス 別注 マンティス 26 ホワイト
¥ 11050
[サムソナイト] メンズビジネスバッグ フライズライト 2 Z-LITE 2
¥ 9360
RRL飛鷹刻印入りメッセンジャーバッグです
¥ 12883
新品未使用 ノースフェイス シティコミュータクロス ビジネス 2wayショルダー
¥ 7160
◆美品◆ PORTER ポーター 吉田カバン クリップフリーケース 2way 黒
¥ 9750
落札価格12350円
463 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！