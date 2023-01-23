『KATSUYUKIKODAMA 本革 レザーバックパック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 05時 53分に出品され03月28日 05時 53分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カツユキコダマのレザーバックパックです！



楽天市場にて税込71,500円で購入しました！



数ヶ月ほど使用しており、やや使用感はあるかと思います。雨などには濡れておりません！



カラー：ブラック

サ イ ズ：W35×H52×D14cm

付属品：特になし(バッグのみ)

柄・デザイン：無地

素材：本革

原産国：日本



大きなバッグのため、中に詰め物は入れないで発送します。

到着後、すぐに梱包を解くことをお勧めします。

簡易包装にて発送します。

ご不明な点がございましたら、お問い合わせの上納得していただいた上でご購入ください。





















付属品···付属品なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: カツユキコダマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ KATSUYUKIKODAMA

本革

レザーバックパック