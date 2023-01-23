『【美品】PORTER ポーター ラムレザー 2層 セカンドバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 00時 19分に出品され03月14日 00時 19分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER ポーター

セカンドバッグ 2層 ラムレザー 羊革



お値段交渉可。但し、大幅なお値下げはご遠慮ください。まとめ購入も大歓迎！宜しければプロフィール欄より他の商品もご覧ください。



▼サイズ

タテ：約13cm

ヨコ：約25cm ※持ち手除く。

マチ：約10.5cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。



▼仕様

小物ポケット×1



▼材質

ラムレザー 羊革

ナイロン



▼カラー

ブラック 黒



▼状態

目立つ傷や汚れもなく美品です。



▼購入元

大手リサイクルショップ



▼発送

簡易包装にて。1〜2日以内に発送予定。仕事の都合で遅れる場合もございます。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】PORTER

ポーター

ラムレザー

2層

セカンドバッグ