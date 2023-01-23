『刺繍 レッド・ブラック ヌプシ 700 メンズXS ノースフェイス ダウンベスト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 17時 58分に出品され03月19日 17時 58分に終了予定です。即決価格は10,445円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨割引情報✨





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・フォローワー様、限定の割引きもあります！

・詳しくはプロフィールのご確認をお願いします！





✨サイズ(cm)✨





着丈：64

身幅：50

肩幅：40





平置き採寸になります。

素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。





✨状態✨





普段から古着を着用されてるれてる方は

問題なく着用いただけます。



あくまでもUSEDの古着になりますので

神経質な方はご購入をお控えください。





✨発送に関して✨





・送料無料(全国一律)

・即日対応可能(ご相談下さい)

・簡易包装となります。



ご了承いただける方のみご購入ください。





✨SHOP紹介✨



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ノンクレーム、ノンリターンでお願いします！

気になる点はお気軽にお問い合わせください(´∀｀)/



369300988 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 刺繍 レッド・ブラック ヌプシ 700

メンズXS

ノースフェイス ダウンベスト