『Supreme グラフィックパーカー ネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 20時 51分に出品され03月20日 20時 51分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 supremeのパーカーです。

去年の冬に購入いたしました

金欠のため泣く泣く出品します





【ブランドの魅力】

Supremeはストリートファッションの象徴であり、そのユニークなデザインと限定性から、多くのファンに支持されています。



【デザインの特徴】

背面には目を引くグラフィックプリントが施されており、ネイビーの生地に映えるピンクの色合いが特徴です。これにより、カジュアルなスタイルに個性を加えます。



【着用シーン】

このパーカーは、日常のカジュアルなコーディネートに最適で、ストリートスタイルやリラックスした雰囲気を演出します。



- ブランド: Supreme

- 色: ネイビー

- デザイン: グラフィックプリント

- スタイル: フード付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

グラフィックパーカー

ネイビー