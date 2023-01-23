『kotohayokozawa コトハヨコザワ トートバッグ マーケットバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 12分に出品され03月17日 19時 12分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム



kotohayokozawaの《todo》ラインの―Detail―kotohayokozawa《todo》ラインの定番デザインを落とし込んだマーケットバッグです。

カットソーやワンピースで使用している生地と同じものを使用していて、

さらっとした肌当たりと程よい伸縮性が魅力です。

アイコニックなデザインながら、

幅広いコーディネートに合わせられる配色です。

お手持ちのバッグに折りたたんで入れ、

エコバッグとして持ち運ぶこともできます。

※1点1点手作り商品の為、多少個体差がございます。ご了承ください。

―Fablic―ポリエステル100%で柔らかく着心地の良い素材です。



○サイズ

全体：縦約47cm×横約43cm

(バッグ部分：縦約24cm×横約33cm)



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

新品未使用のタグ付きです。

写真をご参照の上ご購入をお願い致します。



○カラー

オレンジ



○素材

ポリエステル 100%



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



カラー···オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コトハヨコザワ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ kotohayokozawa

コトハヨコザワ

トートバッグ

マーケットバッグ