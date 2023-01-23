『【HERMES バーキン30 】黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 09時 28分に出品され04月20日 09時 28分に終了予定です。即決価格は1,736,000円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：HERMES エルメス

商品名：バーキン30

カラー：ノワール/黒

素材：トゴ

刻印：Z （2021年）

金具：シルバー

付属品：専用箱、保存袋、カデナ、ケアカード、レインカバー



エルメス銀座店にて2021年に購入した領収書も一緒に送ります。

一度室内のイベントで使用したのみで、ほぼ新品です。



【あんしん鑑定利用可能】

100% 正規品です。



カラー···ブラック



型名···バーキン



エルメス バッグサイズ···30 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【HERMES

バーキン30

】黒