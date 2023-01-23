『美品 21ss supreme シュプリーム 大容量 リュック バッグパック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 07時 02分に出品され03月28日 07時 02分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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● アイテム ●





Supreme

シュプリーム





リュック

バックパック

デイパック

アウトドア

PC収納

旅行

A4収納可能

通勤

ビジネス







● 管理番号 ●









【H-153】







● 品番 ●











【A-24-9-30】













● 色 ●







黒

ブラック









● サイズ実寸 (単位:cm) ●





タテ 50cm

ヨコ 26cm

マチ 18cm

ショルダー 45〜90cm







＊素人採寸なので多少の誤差がある場合はございます。







【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品













●状態●







特に目立つ汚れなどございません。







● 発送について ●







購入後、2日以内に発送させて頂きます。











● お願い ●



出来る限り現物と変わらないように撮影していますが光の加減によって多少色味が変わる場合がございますがご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品

21ss

supreme

シュプリーム

大容量

リュック

バッグパック