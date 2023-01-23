『美品アイアンブルー⭐︎PORTER TANKER ショルダーバック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 34分に出品され03月18日 06時 34分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 アイアンブルー⭐︎PORTER TANKER ショルダーバック



ほとんど使用機会がないため出品します。

状態良いと思います。

発送前に再度清掃してお送りします。

よろしくお願いします。





サイズ

W:225mm、H:125mm、D:40mm





中古品であることご理解の上購入よろしくお願いします。













カラー···ブルー



モデル名···タンカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品アイアンブルー⭐︎PORTER

TANKER

ショルダーバック