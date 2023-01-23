『ヨリ Yori フロッキードットカラーロンTee ネイビー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 17時 58分に出品され05月06日 17時 58分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 5回ほど着用。

なるべくコンパクトに梱包致します。

その為、畳みジワ等が発生する場合もございますので予めご了承下さい。

ハンガーはつきません。

お色が見づらい場合、ご連絡下さい。

お写真追加いたします。

中古品ですのでご理解のうえ、ご購入お願いします。



スムーズな受け取り連絡をお願いいたします。



お値下げ交渉はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヨリ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ヨリ Yori

フロッキードットカラーロンTee

ネイビー