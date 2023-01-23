『ラルフローレン メンズ セットアップ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 03時 07分に出品され03月04日 03時 07分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■□■□ ■□■□ ■□■□ ■□■□ ■□■□ ■□■



最終値下げ価格



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プリントのダメージ加工は元からです。



薄手の裏起毛

上下共にMサイズ。

日本だとLサイズ相当です。



トップスの前見頃にシミありますが、

その他目立つ汚れなどなし。



バラ売り不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ラルフローレン メンズ セットアップ