『A.P.C.ゴルフ 秋冬ウェア レディース ジャケットファー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 11時 53分に出品され04月11日 11時 53分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品、タグ付き。



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●サイズ

S

肩幅37センチ、バスト102センチ、袖丈59センチ、着丈57センチ

M

肩幅38センチ、バスト106センチ、袖丈60センチ、着丈59センチ

L

肩幅39センチ、バスト110センチ、袖丈61センチ、着丈60センチ



※素人採寸のため、若干の誤差（1-2cm)がある場合があります。

韓国正規店で購入しました、確実正規品です。

※海外モデルのため日本製のものと表記やタグが異なります。御了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S