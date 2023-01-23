『HIDEAWAY 黒 ジャケット キルティング【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 06時 35分に出品され03月25日 06時 35分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年の冬に買って数回着たのですがサイズが合わないので出品します！

とても暖かくシルエットもかっこいいです。







【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練された黒のジャケットは、どんなスタイルにもマッチします。カジュアルからフォーマルまで幅広く対応可能です。



【快適な着心地】

キルティングの内側は保温性が高く、寒い季節でも快適に過ごせます。軽量で動きやすい設計です。



【実用的な機能】

前面にはジッパー付きポケットがあり、貴重品を安全に収納できます。背面のスリットデザインも、スタイルにアクセントを加えています。



- ブランド: HIDEAWAY

- 色: 黒

- 内側のデザイン: キルティング

- 背面デザイン: ボタン付きのスリット

- ポケット: 前面にジッパー付きポケット



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ハイダウェイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HIDEAWAY

黒

ジャケット

キルティング