『RICOH GR3【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 01時 34分に出品され03月12日 01時 34分に終了予定です。即決価格は66,700円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年にマップカメラで新品購入しました。

ショット数は3299枚。



新品購入時に別売りのリングキャップ(ダークグレー)を購入、装着し現在に至ります。

尚、通常のブラックリングキャップも未使用保存です。

純正バッテリー2つ有ります。



液晶も購入時にフィルムを貼ったままの状態で綺麗です。



ボディも目立って傷等は無く良好だと思います、画像が全てですので良く見られて下さい。



購入してから一度も不調は無く、スナップ主体で使用してましたが、買い替えの為出品致しますので

大事に使って頂ける方に渡ると嬉しいです。



他質問など有りましたらコメント欄にお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし