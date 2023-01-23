『One Control Mosquito Blender ブレンダー／バッファー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 16時 50分に出品され04月29日 16時 50分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 One Control ワン・コントロール Minimal Series Mosquito Blender モスキート・ブレンダーです。

機材変更により出品します。

他のサイトにも出品していますので、状況により出品を中止することがあります。

Send/Return のループにエフェクターを接続し、DRY（原音）とWET（エフェクター通過後の音）をそれぞれの音量ツマミでバランス調整できます。

同社の BJF Buffer が内蔵されているのも便利です。（ON/OFFスイッチ付）

また、Phase（フェーズ）スイッチが付いており、これはDRY（原音）に対して働き、WET（エフェクター音）の位相が維持されます。

私の場合、WET（エフェクター音）の位相を反転させる際には、同社BJF Buffer単体（Phaseスイッチ付）と併用していました。

フットスイッチはループのON/OFFを切り換えます。

バッテリー駆動ではありませんので、ＡＣアダプターまたはパワーサプライ（センター・マイナス）が必要です。



出品は本体、ポーチ、ゴム足、元箱です。（写真７／購入時のもの） 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし