『アークテリクス 限定カラー ARRO 22 バックパック ブラック キャメル【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 21時 07分に出品され04月16日 21時 07分に終了予定です。即決価格は19,380円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✅商品名

ARCTERYX アークテリクス ARRO 22 アロー 22

BACKPACK バックパック リュック

ARCTERYX

防水 撥水 止水

limited リミテッド



確実正規品になります！

国内ではFREAKS STORE(フリークスストア)等限られた販路でしか販売されなかった限定カラーとなっており、中々手に入らないかと思います。

未使用タグ付きは特に希少となっております！



✅カラー

Realm

black ブラック 黒 × camel キャメル brown ブラウン 茶 マスタード sand khaki サンドカーキ yellow イエロー 黄 beige ベージュ



✅状態

未使用タグ付き



✅サイズ

容量22L

幅 31／高さ 52／マチ 22／重量(g) 1050



※多少の誤差はご容赦ください。



⭐️お支払い確認後24時間以内に匿名配送で発送手続き可能です！



ご質問等ございましたらお気軽にお尋ねください！



mantis 26 16 20 32

arro 8 16 20 22

アロー

マンティス

beta ベータ

alpha アルファ

theta シータ

ARCTERYX

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アークテリクス

ベータLT

ベータLTジャケット

MANTIS

mantis

マンティス

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mantis2

マンティス2

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Arro

Granville

Index

Blade

Aerios

アロー

グランヴィル

インデックス

ブレード

エアリオス

アルファ

ノーバン

black ブラック 黒

navy ネイビー 紺

BEAMS BOY ビームス ボーイ 別注

oshmans oshmans オッシュマンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ アークテリクス

限定カラー

ARRO

22

バックパック

ブラック

キャメル