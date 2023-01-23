『RAPTURE ネイプルズチェーンホーボー2ウェイミニバッグパールエディション【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 46分に出品され03月19日 23時 46分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RAPTURE ラプチャー



ネイプルズチェーンホーボー2ウェイミニバッグパールエディション



Sサイズ ブラック



定価20900円





昨年購入しました。



フリルが付いたネイプルズシリーズが好きで、コレクションしていましたが、こちらのサイズはあまり出番がなく…。



綺麗なうちに出品します。



2、3回使用したのみで、目立つ傷汚れはありませんが、チェーン部分に若干の使用感があるかなといった具合です。



匂いや、細かな傷汚れまで気になる神経質な方は、トラブル防止のためご購入をお控えください。



60サイズのお箱に入れてご送付いたします。





洗えるダイバー素材のネイプルズシリーズ



人気アイテムに仲間入りしたCHAIN HOBO NAPLESの２WAYで使えるミニサイズに

ノーブルでポップなボールパールを散りばめたパールエディションが登場。

ハンズフリーで使いたい、カジュアルスタイルや、通勤などにも便利な

とりはずし可能なナイロンショルダーをセット。

OVAL型のメタルチェーンのドローストリングで、チェーンバッグとして

きれい目ルックにも、マルチに活躍。

都会でも広々とした空間でも旅先でも、鮮やかにシーンを彩るネイプルズホーボーバッグ。



#フリル #トートバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラプチャー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ RAPTURE

ネイプルズチェーンホーボー2ウェイミニバッグパールエディション