『Nobby+ プロテクトイオンヘアドライヤー ND340A新品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 03時 04分に出品され03月18日 03時 04分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高性能イオン技術】

このNobby+のプロテクトイオンヘアドライヤーは、髪を守るためのイオン技術を搭載しており、髪のダメージを軽減します。



【コンパクトなデザイン】

軽量で持ちやすいデザインは、使いやすさを追求しており、収納にも便利です。



【多機能設定】

温度調整や風量調整が可能で、さまざまなスタイリングニーズに対応します。



- ブランド: Nobby+

- モデル番号: ND340A

- 商品名: プロテクトイオンヘアドライヤー

- 付属品: ノズル

- 色: シルバー

- 状態: 未使用（包装あり）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用