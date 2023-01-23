『【未使用級】 コーチ マーサー サッチェル 2way ショルダーバッグ スタッズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 10時 00分に出品され03月22日 10時 00分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

COACH

コーチ



【アイテム】

59146

マーサー サッチェル 2way

ハンドバッグ ハンドバック

ショルダーバッグ ショルダーバック

スタッズ ターンロック 人気モデル 希少



【カラー】

シルバー 銀色



【サイズ】

タテ 17cm

ヨコ 24.5cm

マチ 11.5cm

ハンドル 30cm

ショルダー 100cm (調整可能、社外品)

※素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。

※着画はお断り致します。



【素材】

レザー



【備考】

目立った傷や汚れなく、未使用に近い状態です。



【購入元】

大手ブランド買取店、フリマサイト、オークション



【発送について】

匿名配送にて発送いたします。

梱包は防水対策等を行い、発送致します。



【注意事項】

自宅保管・素人検品のため、記載以外の見落としがある可能性があります。一度人の手に渡ったユーズド品であることをご理解いただける方のみご購入をお願い致します。



お使いの環境によっても実際の色味と多少異なる場合がございますので、ご了承下さい。



【商品番号】

0006-1112-100 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用級】

コーチ

マーサー

サッチェル

2way

ショルダーバッグ

スタッズ