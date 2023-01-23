『NEW ORDER 駿河太郎さん【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 21時 56分に出品され03月21日 21時 56分に終了予定です。即決価格は8,619円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 鶴瓶さんの息子さんで、俳優の駿河太郎さんのブランドNEWORDERのセットアップです。



着用回数は一回。その後クローゼットにて保管していたものになります。





◉トップス

肩幅56cm

身幅61cm

袖丈60cm

着丈81cm



◉パンツ

ウエスト38cm

総丈 96cm

股下 74cm





素材65% ポリエステル

31% レーヨン

4%ポリウレタン





●その他、注意事項：

傷や汚れなど写真をご確認の上、中古品であるということ、自宅保管の品である事をご理解いただきご購入をお願いします。

また動物を飼っておりますので、梱包時は注意いたしますが

商品に毛が入ってしまう事があるかもしれません。ご了承いただける方のみのご購入をお願い致します。



カラー···ブラック



カラーデザイン···バンドカラー/スタンドカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NEW

ORDER

駿河太郎さん