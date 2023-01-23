『【22SS】コムデギャルソンオムプリュス 長袖ブラウス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 02時 17分に出品され04月19日 02時 17分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コムデギャルソンオムプリュスの長袖ブラウスです。

コムデギャルソンポケット西武渋谷店で購入しました。

着用回数が少なく、状態良好です。



サイズはXSですが、かなりのオーバーサイズとなっており、コートやジャケットのインナーとして着用いただける他、シャツアウターとしても活用できるため、通年使用できるアイテムです。



カラー···ブルー



柄···ストライプ



カラーデザイン···レギュラーカラー



肩幅:57cm

袖丈:56cm

身幅:65cm

着丈:103cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: コムデギャルソンオムプリュス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【22SS】コムデギャルソンオムプリュス

長袖ブラウス