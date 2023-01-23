『ロンシャン ル プリアージュ® エクストラ XS トップハンドルバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 38分に出品され03月30日 08時 38分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 取り外しおよび調節可能なショルダーストラップ



拡張可能 : 17 cm (L) x 14 cm (H) x 10 cm (W)

主な組成 : カウハイドレザー

金具等 : ダークシルバーカラー

裏地 : ポリアミドとポリエステル - リサイクルジャカード、全体にLGP

重さ : 306 g



パリのアウトレットにて購入、正規品でございます。

海外製品の為日本国内のデパートやブティックと同レベルの完璧さをお求めの方・神経質な方はご購入をご遠慮ください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ロンシャン

ル

プリアージュ®

エクストラ

XS

トップハンドルバッグ