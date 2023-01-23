『ポロラルフローレン ダウンジャケット グリーン チエック ダウンコート ポニー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 22分に出品され03月10日 23時 22分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ交渉大歓迎！



【商品説明】

●アイテム

緑 sサイズ ポニー刺繍 ショート丈 総柄 POLO RALPH LAUREN

メンズ レディース ブルー 青 ダウン

●サイズ

着丈63

肩幅43

身幅50

袖丈65

（素人採寸です。ご了承下さい。）



●状態

チャック部分の生地が少し破けておりますが使用には問題ありません。チャックは問題なく閉まります。



※その他の状態については、写真でご確認ください。

●購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品

その他ネット購入

不要になった私物

【その他】



●多少のお値下げは受け付けますので、具体的な金額をご提示ください。

●素人検品のため、商品の状態については写真等で判断をお願いいたします。また、中古品にご理解のある方のみ、ご検討をお願いいたします。

●プロフィールをご一読ください。

管理番号 M422242⁻42－100 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポロラルフローレン ダウンジャケット グリーン チエック ダウンコート ポニー