『甲州印傳屋 エンボス加工 黒 ショルダーバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 02時 31分に出品され04月20日 02時 31分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【エレガントなデザイン】

このショルダーバッグは、エンボス加工が施された美しい黒色が特徴です。どんなスタイルにも合わせやすく、特別な場面でも活躍します。



【機能性】

外側には便利なファスナー付きポケットがあり、小物を整理して収納するのに最適です。日常使いにも適したデザインです。



【高品質な素材】

合成皮革を使用しており、耐久性がありながらも軽量で、長時間の使用でも快適です。



- 色: 黒

- デザイン: エンボス加工

- ファスナー: 外側ポケット付き

- スタイル: ショルダーバッグ

- 素材: 合成皮革



ご覧いただきありがとうございます。



写真最後の袋に入れてお送りします。



甲州印傳屋



縦…20

横…34

マチ…5

ヒモ（手持ち）…50←少し調節可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: インデンヤ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 甲州印傳屋 エンボス加工 黒

ショルダーバッグ