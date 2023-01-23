『ストーンアイランドシャドウプロジェクト GORE-TEX【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 04時 29分に出品され03月14日 04時 29分に終了予定です。即決価格は42,680円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ストーンアイランドシャドウプロジェクト

GORE-TEX PACLITE JACKETBLACK



1シーズン着用しました。

定価は税込で170000程度だったと思います。

青山の店舗で購入しました。

QRで鑑定済みです。



付属品はすべてあります。

専用のハンガー等もおつけします。

柔らかいゴアテックが使われています。

エロルソンヒューがデザインを手掛けています。

スマホを内ポケットに収納できます。



サイズM



GORE-TEXのシンプルで使い易いアウターで、夏以外の3シーズンは対応できるジャケットです。

左胸のポケットディテールがポイントで、L字型ジップを開けると、内側に3つのポケットが備わっている構造になっています。

フロントジップを開けると内側にはジャケットスリングが搭載されていますので、脱いだ時にリュックのようにジャケットを背負う事ができます。



タグの部分の擦れが見られましたので傷ありとして出品させてもらいました。目立ったものではないですがご了承ください。写真載せてます。



wtaps

supreme

stone island

zorn 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ストーンアイランドシャドウプロジェクト

GORE-TEX