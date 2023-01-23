『Stance Bag カフネ cafune バッグ Taupe【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 23時 27分に出品され03月08日 23時 27分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の5月に阪急百貨店のPOPUPにて

購入しました。

レシート添付しております。レシート、保存袋もつけます。



使用回数5回程度。

美品です。



高級イタリア製テクスチャード牛革

シグネチャー C-Lockクラスプ・ロック

取り外し可能と調節可能なショルダーストラップ

内側と外側もジッパーポケット付き

ブラックリサイクルポリエステル裏地

ゴールド金具と底鋲 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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