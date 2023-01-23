『 美品 ランバンオンブルー ジュール２WAYバッグ 大人可愛いLANVIN【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 23時 32分に出品され03月20日 23時 32分に終了予定です。即決価格は12,674円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆断捨離☆



使用する機会がないため^ ^



ランバンオンブルーのリュック♡

オールブラックカラーでシンプル可愛い^ ^

正面のリボンにパールがさりげなくて、

大人可愛い(o^^o)

リュックですが底鋲あります☆

サイドポケットもあるので使いやすい！！

特にポイントは仕切りにもなって

ミニバッグにもなるポーチつき！！

仕切りを外せばショルダーもついているので

ミニバッグになります！！

使い方色々^_−☆

マザーズバッグにもオススメ

荷物沢山入ります(*^^*)

気に入ってくださった方！

お探しの方ぜひ！(●´ω｀●)



カラー→ブラック☆



年代問わずお使い頂けると思います

とても可愛いのでオススメです☆



１度使用☆



値下げ不可☆



バッグや靴などは

送料、手数料ふまえての

値段的設定です。

特に送料は嵩みますので、

ご理解のほどよろしくお願いします。



完全に自宅保管です！！

トラブル防止の為にも

全てにおいて完璧をお求めの方は

店舗にてお買い求めくださいませm(._.)m



質問ある方はコメントください☆



必ず

プロフィール読んでください。

読んでくださらない方多すぎます。

常識のない方ブロック対象ですm(._.)m



まとめ買い歓迎^_−☆



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#大人可愛い 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ランバンオンブルー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 完売品 美品 ランバンオンブルー

ジュール２WAYバッグ 大人可愛いLANVIN