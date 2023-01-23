『●送料設置無料 東芝 人気モデル洗濯機 容量8.0㌔【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 13時 55分に出品され04月18日 13時 55分に終了予定です。即決価格は13,100円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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東芝 ZABOON 12/7kg ドラム式洗濯乾燥機 TW127X9L 21年製
¥ 39600
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☆送料設置無料 日立 人気モデル 洗濯機 7.0㌔
¥ 13100
ドラム式洗濯機 アイリスオーヤマ CDK832 2020年式 動作確認済
¥ 28000
SHARP 全自動電気洗濯機 ES-GE5D 2020年製 5.5kg
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洗濯機6ｋ 2023年製 NA-F6B1 パナソニック 動作確認済み
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National NA-4207 二槽式洗濯機 4.2kg
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取付無料！日立熱乾燥搭載洗剤自動投入高性能おしゃれデザインドラム式洗濯機！冷蔵庫
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¥ 15000
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¥ 10200
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落札価格13100円
949 入札履歴
終了
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