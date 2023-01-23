『jil sander 23ss レザー トートバッグ 新品タグ付 ジルサンダー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 02時 51分に出品され05月07日 02時 51分に終了予定です。即決価格は42,120円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 jil sander

23ss

j26wc0002

レザー トートバッグ

ブラック

新品タグ付

縦 46.5 横 44.5



頂いたジルサンダーのチラシもお付けします。

半分に畳んでクラッチとしても使えます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジルサンダー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ jil

sander

23ss

レザー

トートバッグ

新品タグ付

ジルサンダー