『【未使用に近い】Klattermusenクレッタルムーセン Eldner 2.0【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 01時 35分に出品され03月20日 01時 35分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■主な仕様

【Klattermusen クレッタルムーセン Eldner 2.0 エルドナー 2.0 ランバーパック バッグ ボディバッグ ウエストバッグ メンズ レディース アウトドア ハイキング ランニング BurntLava Raven JuniperGreen DoveGrey AmberGold ThistleBlue 40423U01】



■容量：約2L

■重量：約136.5g

■サイズ：約H13xW27xD12

■素材：60％ Recycled Polyamide 40％ Polyamide 255g/m2 400 denier Surface coated front PU Coated back bluesign approved fabric Fluorocarbon free



★特徴

必需品を持ち運ぶための 2 リットルウエストパック。調整可能なストラップで 腰に巻いたり、クロスボディ、片方の肩掛けと多用途に使用できます。バン ジーコードで様々なアイテムをストラップで留めることができます。上部のト グルによりあらゆるバックパックにも取り付けることができます。



★ブランド

スウェーデン中部の「オーレ」という町にクレッタルムーセンの本社があります。 1984 年にPeter Askulv（ピーター・アスカルブ） によって創業され、バッグパック及びゲイター作りからのスタートでした。機能的な商品が増えるにつれ、またたくまにカタログ通販にて注文が増加し、KLATTERMUSEN の名前はスウェーデンを中心に浸透し始めました。 製品の性能だけを追い求めるのではなく、その製品が使用されるシーンやバックボーンを大切にしたうえで、バランスのとれた製品を提供。美しい自然が保たれているからこそ、アウトドアウェア、ギアが必要になると考えています。斜めに走るフロントジップを持つジャケットや個性的なバックパックなど北欧らしいデザインや色使いが取り上げられることが多く、機能的にもデザインされ、ヨーロッパでは数々の賞を受賞しています。 ＊KLATTERMUSEN の意は、山ネズミです。 ロゴマークはネズミの顔をモチーフにして作られています。

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: クレッタルムーセン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【未使用に近い】Klattermusenクレッタルムーセン

Eldner

2.0