『iPod classic160GB Black【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 21時 53分に出品され05月09日 21時 53分に終了予定です。即決価格は31,500円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【未開封・未使用品】

iPod classic160GB Black

2009年9月10日に発売された160GB容量の最終モデルです。Apple Storeでは2014年9月10日に販売終了しています。未開封品につき動作確認を行っておりませんので、コレクターの方向けかと思います。



参考までに

最後の写真は出品しているiPod classicより、２年前に購入したものですが、現在も現役で使用できております。



おまけとしてBUFFALO製のアクリルハードケースとマイクロソリューション製、パワーサポート製の保護フィルムをお付けします。



ケースのみの販売は行いませんのでご容赦ください。







アップル モデル名...iPod classic 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ポータブルプレーヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル