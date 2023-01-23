『【CURRENTAGE/カレンテージ】 別注 サロペット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 51分に出品され03月21日 02時 51分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

カレンテージ別注のサロペットです。



目立った汚れ、傷はありませんが元々アタリの加工があります。

また少しだけホツれもありますが、ほどけてはいません。お写真にて確認ください。



used品になります。神経質な方、ジャッジ厳しい方はご遠慮ください。



サイズ:34

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>サロペット・オーバーオール・オールインワン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: プラージュ

カテゴリ ファッション

レディース

サロペット・オーバーオール・オールインワン タグ 【CURRENTAGE/カレンテージ】

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サロペット