『明日まで値下げ ロエベ ハーフムーン バッグ LOEWE ロエベ ルナ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 04時 36分に出品され03月24日 04時 36分に終了予定です。即決価格は67,600円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロエベ ハーフムーン バッグ LOEWE

ルナ ショルダーバッグ ブラウン

こちらで以前購入しましたが使用するタイミングがなかったので手放す事にしました。表面や中に若干傷、スレがあります。かなり綺麗な状態ではありますが中古品にご理解ある方のみ購入お願いします。

お値引きは考えておりません



カラー···ブラウン



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロエベ

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ロエベ ルナ