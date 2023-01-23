『ハーフムーン ショルダーバッグ A.P.C. アーペーセー マスタード【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 07時 44分に出品され04月08日 07時 44分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★A.P.C. アーペーセー ハーフムーン バッグ DEMI-LUNE ショルダーバッグ



＊5.6年前くらいに購入しましたが、使用する機会がないので出品致します。



＊A.P.C.のアイコニックなバッグです。





★商品について



【ブランド】A.P.C. アーペーセー

【カラー】マスタード系

【購入時期】2018年ごろだったかと思います。(正規店にて)

【定価】5〜6万円くらいだったかと思います。

【商品状態】数回使用(5回未満)、極美品





★発送、梱包について



＊基本的に1〜2日で発送させていただきます。もし万が一遅れる場合は事前に相談させていただきますのでご了承ください。



＊らくらくメルカリ便ですので、安心安全の匿名配送で取引させていただきます。



＊梱包材、段ボール、不織布などはできるだけ新品のものを用いており、丁寧な梱包を心がけております。





★注意点



＊喫煙者はおりません。



＊ 自宅で犬を飼っております。商品に犬の毛がつくことがないよう十分に気をつけておりますが、気になる方やアレルギーがある方はご遠慮ください。





※素人採寸のため、多少の誤差があるかもしれません。ご了承ください。

※素人保管・素人検品のため完璧ではなく、見落とし等ある可能性もあるかと思います。その点ご理解頂ける方とお取引できましたら幸いです。

※神経質な方はご遠慮ください。





A.P.C.

アーペーセー

ハーフムーン

ショルダーバッグ

demi-lune

マスタード



#ぷちこ。の部屋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アーペーセー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ハーフムーン ショルダーバッグ A.P.C.

アーペーセー マスタード