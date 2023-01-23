『GUCCI 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ パテントレザー ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 10時 42分に出品され04月01日 10時 42分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★ブランド

GUCCI (グッチ)







★アイテム

2way ハンドバッグ ショルダーバッグ 黒

トートバッグ ロゴ金具 斜め掛け 肩掛け

ゴールド金具 斜めがけ 肩掛け レディース

メンズ ユニセックス クロスボディ 刻印

ロゴ刻印 冠婚葬祭 パーティーバッグ



シリアルナンバー→000 2046 0562







★カラー

ブラック







★サイズ

縦 約25cm

横 約25〜29cm

マチ 約13cm

ハンドル 約13cm(立ち上がり)

ショルダー 約93cm

※素人の採寸になりますので、多少の誤差はご了承くださいますようお願い致します。







★素材

パテントレザー

エナメル







★状態

使用感はございますが、まだまだ普段使いでご利用できます！

写真にて状態の確認をお願い致します。

※中古品にはなりますので、理解ある方のみのご購入を宜しくお願い致します。







★購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

古物市場・ストア商品

の鑑定済み商品になります。

安心してお買い求めくださいm(_ _)m







M1349 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

2way

ハンドバッグ ショルダーバッグ パテントレザー ブラック