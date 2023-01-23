『ルイ・ヴィトン ヴァニティNV PM ショルダー 2WAY ポーチ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 06時 19分に出品され03月27日 06時 19分に終了予定です。即決価格は41,310円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 何年前買ったから、レシート保留してなかった、安く売ります。

購入したものの使用する機会がありませんでしたので、ほぼ未使用に近い状態です

購入希望の方はコメントください



素材 モノグラム・キャンバス/モノグラム・リバースキャンバス

カラー ブラウン系

サイズ 約W18.5×H13×D10cm

持ち手：約17.5cm

ストラップ：約103cm

仕様 ファスナー開閉式 ・ポケット×1

附属品：保存袋 箱



ご覧いただきありがとうございます。

お待ちしております。



※評価の悪い方、過去に悪質なトラブルのある方とのお取引はお断り致します、ご理解ご了承のうえでご購入をよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイ・ヴィトン

ヴァニティNV

PM

ショルダー

2WAY

ポーチ